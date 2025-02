Konya’da akılalmaz olay: Boşanma dilekçesini yazan arzuhalciyi kurşunlattı!

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İsmail C. de gözaltına alınırken, tabancayı kullanan İsmail A., "Arkadaşımın morali bozuk olduğu için iş yerini kurşunladım" dediği öğrenildi. İsmail C. arkadaşlarını azmettirdiği iddiasını reddetti. 3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İsmail C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusunu bilmeyen, kinini bilmez" dedi.