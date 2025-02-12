Konya’da akılalmaz olay: Boşanma dilekçesini yazan arzuhalciyi kurşunlattı!

Hakan Ü.'nün eşine yazdığı dilekçenin daha detaylı olduğunu öğrenen İsmail C., iddiaya göre öfkelendi ve arzuhalci dükkanını kurşunlatmak istedi. Bunun üzerine İsmail C., arkadaşları İsmail A. ile Mustafa E.S.'yi otomobiliyle arzuhalci dükkanının yakınlarına bıraktı.