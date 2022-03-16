Konya’da akıllara durgunluk veren olay! Gasp ettiği araçla çarptığı aracı da gasp etti! İçinde çocukla kaçtı!

Konya'nın merkez Selçuk ilçesinde Mehmet Arslanhan adlı şüpheli, Selçuk Çelebi'ye ait aracı gasp etti.
Çelebi'nin aracıyla kaçan Arslanhan, yolda bir başka araca çarptı. Kazanın ardından aracından inen araç sürücüsü Mehmet Kahramanoğlu, ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda bıçakla karşılaştı.
Arslanhan, Karamanoğlu'nu bıçakla tehdit ederek onun aracını da gasp etti. Ancak bu sırada Karamanoğlu'nun okula bırakmak için araca aldığı komşusunun 6 yaşındaki kızı araçtaydı.
İçinde çocukla birlikte kaçmaya başlayan şüphelinin peşine Konya Emniyeti düştü. 1 saatlik nefes kesen kovalamacanın ardından araç durduruldu ve şüpheli etkisiz hale getirildi. Küçük kız da kurtarıldı.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis ekiplerine "Korona'yım ben, bana fazla yaklaşmayın" dedi.