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Giriş Tarihi: 16.3.2022 11:18 Son Güncelleme: 16.3.2022 11:47

Konya'da akıllara durgunluk veren olay! Gasp ettiği araçla çarptığı aracı da gasp etti! İçinde çocukla kaçtı!

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da akıllara durgunluk veren olay! Gasp ettiği araçla çarptığı aracı da gasp etti! İçinde çocukla kaçtı!

Konya'da akıllara durgunluk veren bir gasp olayı yaşandı. Mehmet Arslanhan adlı bir şüpheli bir aracı gasp edip kaçarken başka bir araca çarptı. Kazanın ardından çarptığı aracı da bıçak zoruyla gasp eden şüpheli içinde çocuk olan araçla kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirilirken 6 yaşındaki çocuk da kurtarıldı.

Konya'nın merkez Selçuk ilçesinde Mehmet Arslanhan adlı şüpheli, Selçuk Çelebi'ye ait aracı gasp etti.

Çelebi'nin aracıyla kaçan Arslanhan, yolda bir başka araca çarptı. Kazanın ardından aracından inen araç sürücüsü Mehmet Kahramanoğlu, ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda bıçakla karşılaştı.

Arslanhan, Karamanoğlu'nu bıçakla tehdit ederek onun aracını da gasp etti. Ancak bu sırada Karamanoğlu'nun okula bırakmak için araca aldığı komşusunun 6 yaşındaki kızı araçtaydı.

İçinde çocukla birlikte kaçmaya başlayan şüphelinin peşine Konya Emniyeti düştü. 1 saatlik nefes kesen kovalamacanın ardından araç durduruldu ve şüpheli etkisiz hale getirildi. Küçük kız da kurtarıldı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis ekiplerine "Korona'yım ben, bana fazla yaklaşmayın" dedi.

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Konya'da akıllara durgunluk veren olay! Gasp ettiği araçla çarptığı aracı da gasp etti! İçinde çocukla kaçtı!
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