Konya’da alkollü sürücünün kullandığı tır dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

Şeker fabrikasına pancar taşıyan tır Karaman çevre yolu üzerinde tehlikeli bir şekilde yoluna devam ederken, Fidanlık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen S.C.T. yönetimindeki 42 ALU 809 plaka Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, S.C.T. ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.T. yaralandı. Yoluna devam eden tır şeker fabrikasına doğru giderken, Karayolları kavşağı adliye binası önünde bir başka araca daha çarptı. Karayolları kavşağındaki kazanın ardından polis ekipleri tarafından durdurulan tır sürücüsü gözaltına alınırken, 3.37 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Tırın çarptığı motosiklette hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ereğli Devler Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan 2 kişi de aynı hastanede tedavi altın alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor.