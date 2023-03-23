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Giriş Tarihi: 23.3.2023 04:22 Son Güncelleme: 23.3.2023 05:54

Konya'da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Dudu ve Engin Yıldırım yaşamını yitirdi, Samet Güneş ise ağır yaralandı

DHA
Konya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Dudu, Engin Yıldırım ve Samet Güneş, tabancayla vurularak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Dudu ve Engin Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Samet Güneş ise Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
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