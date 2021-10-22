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Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:00 Son Güncelleme: 22.10.2021 12:43

Konya'da aşçı garsonu öldürdü! Sebebi inanılmaz!

DHA
Konya’da aşçı garsonu öldürdü! Sebebi inanılmaz!

Konya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Gazinoda aşçı olarak çalışan Mustafa Demirel (60), garson Kemal Akdeniz'i (56) bıçaklayarak katletti. Vahşetin nedeni ise pes dedirtti...

Tüyler ürperten olay, 19 Ekim günü saat 04.00 sıralarında, Meram ilçesi Sahib Ata Mahallesi'nde bulunan gazinoda meydana geldi. Mustafa Demirel ile Kemal Akdeniz arasında, gazino önünde tartışma çıktı.

KONYA'DAKİ VAHŞET KAN DONDURDU

Tartışmanın devam etmesi üzerine mutfağa giden Demirel, aldığı bıçak ile kendisine küfrettiği iddiasıyla Akdeniz'i bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Akdeniz, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CİNAYETİN SEBEBİ İNANILMAZ!

Gözaltına alınan Mustafa Demirel ise ilk ifadesinde ''Olay küfürleşme nedeniyle oldu. Pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Demirel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Konya'da aşçı garsonu öldürdü! Sebebi inanılmaz!
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