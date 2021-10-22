Konya’da aşçı garsonu öldürdü! Sebebi inanılmaz!

Tüyler ürperten olay, 19 Ekim günü saat 04.00 sıralarında, Meram ilçesi Sahib Ata Mahallesi'nde bulunan gazinoda meydana geldi. Mustafa Demirel ile Kemal Akdeniz arasında, gazino önünde tartışma çıktı.
KONYA'DAKİ VAHŞET KAN DONDURDU
Tartışmanın devam etmesi üzerine mutfağa giden Demirel, aldığı bıçak ile kendisine küfrettiği iddiasıyla Akdeniz'i bıçakladı.
Kanlar içinde kalan Akdeniz, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.