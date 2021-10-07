Konya’da avukata pusu kurdular!

Görüşmenin ardından adliyede işleri olduğunu söyleyen Kadir Ö. ve İsmail E.'yi otomobile alan İnci, otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. İnci'yi sağ dizinden vuran İsmail E., Kadir Ö. ile olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan polisler, İsmail E. ve Kadir Ö.'yü uzaklaşamadan yakaladı. Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan avukat Abdulkadir İnci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.