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Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:43

Konya'da battaniye hırsızlığı: Bu kadınlara dikkat!

DHA
Konya’da battaniye hırsızlığı: Bu kadınlara dikkat!

Konya'da 2 kadının, iş yerinin önündeki battaniyeyi çalıp götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, cuma günü, Meram ilçesi Bedesten Çarşısı'nda meydana geldi. Muammer Erdoğmuş'a ait ev tekstili ürünü satılan iş yerinin önüne müşteri gibi gelen 2 kadın, önce ürünleri inceledi. Bu sırada etrafa bakınan kadınlardan biri, kalabalığı da fırsat bilerek, elindeki büyük çantanın arkasına gizlediği, içinde battaniye bulunan çantayı çalıp uzaklaştı. Satış için koyduğu battaniyenin yerinde olmadığını fark eden Erdoğmuş ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde çalındığını gördü ve polise haber verdi. Şikayet üzerine polis, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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Konya'da battaniye hırsızlığı: Bu kadınlara dikkat!
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