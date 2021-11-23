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Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:00

Konya'da biri kamyon 4 araç yandı

AA
Konya’da biri kamyon 4 araç yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde olan 1'i kapalı kasa kamyon, 1'i hafif ticari araç, 2'si otomobil olmak üzere 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Muammer Taşkoy Caddesi'nde park halinde olan plakalı soğutma sistemli kapalı kasa kamyonun ön kabininde yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın ön kabini ve üzerindeki soğutma sistemi kullanılamayacak hale geldi.

İnceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının bir balık fabrikasına ait olduğu öğrenilen aracın elektrik aksamından çıkma ihtimali üzerinde duruyor.

Ayrıca gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nden 3 farklı sokaktan peş peşe gelen araç yangını ihbarları üzerine adreslere itfaiye ekipleri yönlendirildi.

40062 Sokak'ta Abdusselam Ali'ye ait otomobil, 40064 Sokak'ta Murat Akyurt'a ait hafif ticari araç ile Günbatımı Caddesinde İsmail Akkuş'a ait otomobilde aynı dakikalarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi patlama seslerine uyanan araç sahipleri ve vatandaşlar yaptı.

Diğer araçlardan getirilen yangın söndürme cihazları, hortum ve kovalarla yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürdü.

Abdussselam Ali'ye ait otomobil kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç ve diğer otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

Polis ekipleri aynı dakikalarda birbirine yakın sokaklarda yaşanan araç yangınlarının kundaklanma sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da biri kamyon 4 araç yandı
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