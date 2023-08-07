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Giriş Tarihi: 7.8.2023 19:41

Konya'da cenaze dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'da bir yakınlarının cenazesinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil ile kamyonla çarpıştı. Feci kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA
Konya’da cenaze dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Tahir Özkürkçigil yönetimindeki 18 KY 424 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yoluna çıkarken R.A. idaresindeki 42 APD 412 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Özkürkçigil olay yerinde, otomobilde bulunan Tevfik Kağnıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Bora Ö. ve Fehmi Y. yaralandı.

Otomobilde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fehmi Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

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Konya'da cenaze dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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