Konya’da cinayet: 2 ölü, 2 yaralı

Olay ilçeye bağlı Türkmenkarahöyük Mahallesinde saat 19.15 sıralarında yaşandı. Alkollü olduğu ileri sürülen Hüseyin Koyuncu tabancası ile aynı mahallede oturan Hamit Çelik (49), oğlu Osman Cihad Çelik (8) ile Fehmi Türk ve Mehduh Türk'e ateş açıp, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fehmi ve Mehduh Türk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri şüpheli Hüseyin Koyuncu'yu kısa süre içerisinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin baba-oğul oldukları öğrenildi.