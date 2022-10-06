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Giriş Tarihi: 6.10.2022 04:20

Konya'da cinayet! Otoparkta öldürülmüş halde bulundu

Konya'da Abdurrahim Yeşilbağ (46), bir otoparkta tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde 15 adet mermi kovanı bulundu

DHA
Konya’da cinayet! Otoparkta öldürülmüş halde bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi, Yeni Meram Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoparka gelen ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ isimli kişinin tabancayla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşamını yitiren Abdurrahim Yeşilbağ'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yeşilbağ'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 15 adet mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Konya'da cinayet! Otoparkta öldürülmüş halde bulundu
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