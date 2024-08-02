Konya’da dehşet! 13. kattan atladı, kendisi öldü üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerindeki bir apartmanda dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Emre Arıkan, 13. kattaki evinin balkonundan kendisini aşağıya bıraktı.

Arıkan bu sırada zemin kattaki züccaciye dükkanının sahibi olan ve işyerinin önünde duran Mehmet Coşkun'un üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Arıkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Coşkun'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.