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Giriş Tarihi: 20.8.2022 00:04

Konya’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı

Konya’da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya’ya (33) bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

DHA
Konya’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak'ta bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi.

İddiaya göre eğlence merkezinin bulunduğu sokakta bekleyen Habib Karakaya'ya plakası belirlenemeyen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Habip Karakaya, yaralı halde eğlence merkezinin arka sokağına kaçtı.

Karakaya, bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Habip Karakaya'nın cesedi ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konya’da eğlence merkezi önünde silahlı saldırı
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