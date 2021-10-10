Konya’da eşini öldüren emekli öğretmenden kan donduran ifade: Çok konuşuyordu

"ÇOK KONUŞUYORDU"

Gözaltına alınan Turgut Şimşek, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek'in ilk ifadesinde, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi. Sevil Şimşek'in cenazesi, otopsinin ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.