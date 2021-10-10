Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da eşini öldüren emekli öğretmenden kan donduran ifade: Çok konuşuyordu
Giriş Tarihi: 10.10.2021 19:39 Son Güncelleme: 10.10.2021 19:45

Konya'da eşini öldüren emekli öğretmenden kan donduran ifade: Çok konuşuyordu

Konya’da eşini öldüren emekli öğretmenden kan donduran ifade: Çok konuşuyordu

Konya'da meydana gelen olayda, kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70) tabancayla ateş ederek öldüren emekli öğretmen Turgut Şimşek (70) adliyeye sevk edildi. Burada ifade veren Turgut Şimşek, öldürdüğü eşinin üzerine çok geldiğini öne sürdü ve "Çok konuşuyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' ifadelerini kullandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen Turgut Şimşek ile eşi Sevil Şimşek evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eşinin başına tabancayla ateş eden Turgut Şimşek, ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevil Şimşek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ÇOK KONUŞUYORDU"

Gözaltına alınan Turgut Şimşek, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek'in ilk ifadesinde, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi. Sevil Şimşek'in cenazesi, otopsinin ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da eşini öldüren emekli öğretmenden kan donduran ifade: Çok konuşuyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA