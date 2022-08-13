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Giriş Tarihi: 13.8.2022 22:01

Konya'da evlat dehşeti! Babasını darp ederek öldürdü

Konya’nın Kulu ilçesinde tartıştığı psikiyatri hastası oğlu tarafından darp edilen baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İHA
Konya’da evlat dehşeti! Babasını darp ederek öldürdü

Olay, 6 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kulu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi.

İddiaya göre, Mahmut Tümer (72) ile birlikte yaşadığı psikiyatri hastası oğlu S.T. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. babasını darp etmeye başladı. Dakikalarca darp edilen ve başından darbeler alan baba yaralandı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı baba ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Mahmut Tümer, burada yapılan tedavisinde başından aldığı darbeler sonrasında kafa travması geçirdiğinin anlaşılması üzerine Konya'ya sevk edildi. Tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tümer'in cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Kulu Merkez Kabristanlığına defnedildi. Darp ettiği öne sürülen psikiyatri hastası S.T.'nin Konya Beyhekim Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Konya'da evlat dehşeti! Babasını darp ederek öldürdü
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