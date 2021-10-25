Konya’da feci kaza: 1 ölü

Konya
'nın Akşehir
ilçesi yakınlarında Atilla Özsoy
yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, seyir halinde olan R.U. (37) yönetimindeki 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolculardan Abdullah Azmi Uyar
hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta bulunan Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve araç şoförü Atilla Özsoy'un yaralandığı öğrenildi.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde bir fabrikanın deposunda tamirat yapan Ahmethan Şanlı (20) ve Hamdi Çağmoğlu, tamir ettikleri minibüsün altında kaldı. Kazada Şanlı hayatını kaybetti. Çağmoğlu'nun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Malatya
'da ise yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Semanur Polat
(15), hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ersin Y., gözaltına alındı.