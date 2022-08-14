Konya’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Konya- Ankara karayolunun 67. kilometresinde meydana geldi. Cihanbeylli'den Konya'ya doğru seyir halinde olan Şükür Okatan idaresindeki KHD 4492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride uçtu. Aşırı süratli olduğu öne sürülen otomobil, ters istikamette seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Ayşe Yaşar hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Şükür Okatan ile Ahmet Yaşar Hasan Ünlü, Serhat Nilüfer ve isimleri henüz bilinmeyen 2 kişi daha yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.