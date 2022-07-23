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Giriş Tarihi: 23.7.2022 22:18

Konya'da feci kaza! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp, yoldan çıktığı kazada 6 yaşındaki Çiğdem Çelikel yaşamını yitirdi, 3'ü aynı aileden 5 kişi de yaralandı

DHA
Konya’da feci kaza! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.20 sıralarında Akşehir-Konya karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İbrahim Çelikel (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Kazada sürücü İbrahim Çelikel, eşi Nilgün Çelikel, çocukları Rüzgar Çelikel ve Çiğdem Çelikel ile yakınları Gamze Can ve Veli Can yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çiğdem Çelikel, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralılar ise Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Konya'da feci kaza! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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