Konya’da feci kaza! Hız ibresi 230’da takılı kaldı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Orhan Karaca yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızlı olması nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarparak karşı şeride geçti.



Motoru yerinden fırlayan otomobilde bulunan Muhammet Emin Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Orhan Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı.