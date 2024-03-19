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Giriş Tarihi: 19.3.2024 11:04

Konya'da feci kaza! Otomobil, otobüs durağına daldı: 3 ölü, 6 yaralı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DHA
Konya’da feci kaza! Otomobil, otobüs durağına daldı: 3 ölü, 6 yaralı

Konya'daki kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. 42 J 2873 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.

3 ÖLÜ, 6 YARALI

Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 6 kişi de yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi. Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor

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Konya'da feci kaza! Otomobil, otobüs durağına daldı: 3 ölü, 6 yaralı
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