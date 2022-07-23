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Giriş Tarihi: 23.7.2022 22:55

Konya'da feci kaza! Otomobil takla atarak şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

DHA
Konya’da feci kaza! Otomobil takla atarak şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Korkunç kaza, saat 18.30 sıralarında Akşehir-Konya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çelikel (36) yönetimindeki 35 HIY 01 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü, eşi Nilgün Çelikel, çocukları Rüzgar Çelikel ile yakınları Gamze Can ve Veli Can yaralanırken, sürücünün çocuğu 6 yaşındaki Çiğdem Çelikel hayatını kaybetti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çiğdem Çelikel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da feci kaza! Otomobil takla atarak şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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