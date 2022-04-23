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Giriş Tarihi: 23.4.2022 04:20

Konya'da feci kaza! Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan gençlere çarptı: 2 ölü

DHA
Konya’da feci kaza! Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan gençlere çarptı: 2 ölü

Konya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli (19) ve aynı yaştaki arkadaşı Alperen Dere’ye otomobil çarptı. Kazada iki genç hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli ile Alperen Dere'ye İsa Shapıınov'un (25) kullandığı 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı.

İKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Dere'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazada refüjlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü İsa Shapıınov da yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Dere ile Furkan Zileli'nin de kazanın olduğu yere yakın olan yaya üst geçidini kullanmadıkları belirlendi.

Gençlerin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Konya'da feci kaza! Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan gençlere çarptı: 2 ölü
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