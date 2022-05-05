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Giriş Tarihi: 5.5.2022 16:53 Son Güncelleme: 5.5.2022 16:59

Konya'da feci kaza:Tarım işçileri hastaneye kaldırıldı!

DHA
Konya’da feci kaza:Tarım işçileri hastaneye kaldırıldı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan şoförün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırmasıyla minibüs takla attı. Kazada 12 kişi yaralandı...

Korkunç kaza, saat 12.30 sıralarında Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Kütahya'ya tarım işçilerini taşıyan 27 AHC 322 plakalı minibüsün şoförü İsa Arslan (26), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla atarak şarampole devrildi.

Son Dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı | Video

Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da feci kaza:Tarım işçileri hastaneye kaldırıldı!
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