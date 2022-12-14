Haberler Yaşam Haberleri Konya'da hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 14.12.2022 01:03

Konya'da hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da hasta taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 1'i bebek 7 kişi yaralanırken, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öne sürüldü.

DHA
Konya’da hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 23.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Metin Söğüt'ün kullandığı 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı hasta taşıyan ambulans, kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Metin Söğüt ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1'i bebek 5 kişi toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni rakam duyuruldu
Asgari ücret zammı yeniliklerle geliyor! 2023'te neler olacak? Tüm maaşları etkileyecek
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI kimdir, kadroda kimler var, isimleri ne? İşte Kısmetse Olur yarışmacıları ve tüm detaylar
Meteoroloji son dakika: İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Türkiye Uzay Ajansı detayları paylaştı! İşte Ay'a gönderilecek uzay aracı
EYT SON DAKİKA: Meclis takvimi duyuruldu! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak?
Son dakika! TUSAŞ'ın yeni insansız savaş uçağı geliyor: ANKA-3 MİUS
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA