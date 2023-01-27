Konya’da iğrenç olay: 2 kız çocuğunu taciz etti!

Gelen polis ekipleri, saldırıyı önlemek isterken arbede çıktı. B.P. arbede sırasında polislerin elinden kurtulup kaçmaya çalıştı. B.P.'yi yakalamaya çalışan ismi açıklanmayan bir polis memuru, düşünce sağ bacağını kırıldı. Grup arasındaki Musa A. da kendisini engellemeye çalışan polis memurlarından birinin kolunu ısırdı, diğerinin bacağına tekme attı. B.P. ve yüzde 46 engelli raporu bulunan epilepsi hastası Musa A. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.