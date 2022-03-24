Haberler Yaşam Haberleri Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:21

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İHA
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Cezaevi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (42) idaresindeki 06 CHV 739 plakalı Audi marka otomobil ile karşı yönden gelen M.A. (23) idaresindeki 42 B 1390 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile 42 B 1390 plakalı otomobilde bulunan G.K. (39), A.K. (38), K.K. (14), S.A. (46) ve H.K. (18) yaralandı. 42 plakalı otomobilin motoru ise yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler
Mart anketinde hangi parti önde?
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 30 bin TL artış olacak
Son dakika: Seçim barajı indiriliyor! Teklif komisyonda kabul edildi
Son dakika | Putin "1 hafta süre verdim" diyerek duyurdu! Dost olmayan ülkelere...
Ümit Besen'in eşine dolandırıcılık şoku! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA