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Giriş Tarihi: 12.8.2024 16:17

Konya'da inanılmaz olay: Çocuğu havaya kaldırıp yere attı!

Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakalayan babası olduğu belirtilen bir kişi, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

İHA
Konya’da inanılmaz olay: Çocuğu havaya kaldırıp yere attı!

İnanılmaz olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda yaşandı. Düğüne gidenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi.

Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi.

Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı. Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

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Konya'da inanılmaz olay: Çocuğu havaya kaldırıp yere attı!
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