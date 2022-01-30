Konya’da iteklediği annesini sabah ölü buldu!

Tekrar ayağa kalkan Elife Sevinç, hava almak için balkona çıktı. A.S. de odasına geçip uyudu. A.S., saat 06.00 sıralarında uyandığında annesini balkonda yerde hareketsiz buldu. Başında da kan olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Elife Sevinç'in öldüğünü belirledi. Elife Sevinç'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.