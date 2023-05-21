Konya’da kahreden kaza: 1 ölü 8 yaralı!

İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücünün eşi Nesibe Büyükçay yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Minibüste sıkışıp, ekiplerce kurtarılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı...