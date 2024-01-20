Konya’da kahreden ölüm! TIR’ı park etmek isterken çarptığı yön levhası arkadaşının başına devrildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya - Afyonkarahisar karayolu kent merkezi çıkışında meydana geldi. Doğan Acar, kullandığı TIR'ı emniyet şeridine park edip araçtan indi. Acar aracın önünde beklerken bu sırada araçtaki arkadaşı Mustafa D. (51), direksiyon başına geçip TIR'ı biraz daha kaldırıma park etmek istedi.

Mustafa D., kaldırımdaki yön levhasına çarptı. Devrilen yön levhası başına isabet eden Doğan Acar ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mustafa D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.