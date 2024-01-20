Haberler Yaşam Haberleri Konya’da kahreden ölüm! TIR’ı park etmek isterken çarptığı yön levhası arkadaşının başına devrildi
Giriş Tarihi: 20.1.2024 16:41 Son Güncelleme: 20.1.2024 16:50

Konya’da kahreden ölüm! TIR’ı park etmek isterken çarptığı yön levhası arkadaşının başına devrildi

Konya’da emniyet şeridine park ettiği TIR’ın önünde bekleyen Doğan Acar (61), arabadaki diğer arkadaşının aracı hareket ettirmesiyle çarptığı yön levhasının kafasına devrilmesiyle ağır yaralandı. Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü adliyeye sevk edildi.

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Konya’da kahreden ölüm! TIR’ı park etmek isterken çarptığı yön levhası arkadaşının başına devrildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya - Afyonkarahisar karayolu kent merkezi çıkışında meydana geldi. Doğan Acar, kullandığı TIR'ı emniyet şeridine park edip araçtan indi. Acar aracın önünde beklerken bu sırada araçtaki arkadaşı Mustafa D. (51), direksiyon başına geçip TIR'ı biraz daha kaldırıma park etmek istedi.

Mustafa D., kaldırımdaki yön levhasına çarptı. Devrilen yön levhası başına isabet eden Doğan Acar ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mustafa D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Konya’da kahreden ölüm! TIR’ı park etmek isterken çarptığı yön levhası arkadaşının başına devrildi
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