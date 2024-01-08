Haberler Yaşam Haberleri Konya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 8.1.2024 17:07

Konya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı

Konya Ereğli'de kamyon ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada; 1'i ağır 2 kişi, yaralandı...

DHA
Konya’da kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Konya Caddesi Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Batuhan Ercan yönetimindeki 42 P 0092 plakalı pancar yüklü kamyon, Zehni Güngör'ün kullandığı 42 YZ 254 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyon, refüjdeki elektrik hattı direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Güngör ile kamyondaki Doğuhan Ercan yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ercan da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
Murat Kurum: 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yöneteceğiz
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Sloganlar değil projeler kazanacak
Fizik kondisyonu bir devrelik
Murat Kurum
Tiyatro teklifi aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA