Konya’da kan donduran olay: Kayıp olarak aranan Recep Yanmaz’ın cesedi fosseptikte bulundu

İlçeye bağlı Güneybağ Mahallesinde yaşayan çiftçi Recep Yanmaz, dün sabah 10.00 sıralarında traktörü ile gübre atmak için tarlasına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Aile üyeleri bunun üzerine dün akşam 19.00 sıralarında durumu polise bildirdi. Ekipler Yanmaz'ın gidebileceği yerlerde arama yaparken, Yanmaz'ın traktörünü KOSKİ'ye ait fosseptik çukurunda buldu.

Yanmaz'ın da orada olabileceği ihtimaline karşın bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar sabah saatlerinde Yanmaz'ın cesedine ulaştı. Recep Yanmaz'ın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Çumra Devlet Hastanesine götürüldü.