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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Konya’da kanala düşen otomobildeki 3 kişi öldü

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Konya’da kanala düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konya'da içinde su bulunmayan kanala düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Mazlum Sarı yönetimindeki 38 ABL 510 plakalı otomobil, Konya - Aksaray karayolunun 32'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ Artırma Tesisleri'nin karşısında bulunan, içinde su olmayan kanala düştü. Sürücü ile araçta bulunan Besime Sarı ve Şehribani Taş olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç vinç yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya’da kanala düşen otomobildeki 3 kişi öldü
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