Konya’da kanlı olay: Gözaltına alındı ifadesi şaşırttı!

Kanlı olay, dün akşam Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Y., kuzeni Bekir Y.'nin tablo ve antika eşya satılan dükkanını ziyarete gitti. Orhan Y., iddiaya göre, kuzeninden tabanca istedi. Bekir Y. de silahı çıkarıp, kuzenine vermek istediği sırada ateş aldı. Göğsüne mermi isabet eden Orhan Y., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Orhan Y., tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Bekir Y.'nin ise ilk ifadesinde, "Orhan, benden tabanca istedi. Tabancayı Orhan'a doğru uzatırken, bir anda ateş aldı. Ne olduğunu anlamadım" dediği öğrenildi.