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Giriş Tarihi: 3.3.2022 09:01 Son Güncelleme: 3.3.2022 09:15

Konya’da kar esareti sürüyor

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Konya’da kar esareti sürüyor

Konya’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 21 ilçede yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kazalara karşıda birçok karayolu ulaşıma kapatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Doğanhisar, Tuzlukçu, Yunak, Akşehir, Ilgın, Çeltik, Kadınhanı, Hüyük, Beyşehir, Seydişehir, Ahırlı, Altınekin, Derbent, Derebucak, Bozkır, Sarayönü, Yalıhüyük, Akören, Hadim, Taşkent ve merkez Meram ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği, eğitimin uzaktan yapılacağı belirtildi.

KAR YOLLARI KAPATTI

Meteoroloji günler öncesinden Konya için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Kent merkezinde etkili olan yağmur sabaha doğru yerini kara bıraktı. Konya'yı çevre illere bağlayan karayollarında ise kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Ankara ve Konya-Aksaray karayolu tüm araçlara, Konya'yı Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayolları ise çekici türü araçlara kapatıldı. Ancak buna rağmen hem şehir içi hem de şehirlerarası yollarda zaman zaman bazı yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Hava şartları nedeniyle otobüslerin geçişlerine de zaman zaman izin verilmedi. Aşırı yoğunluk olmamakla birlikte yolcular otogarlarda bekledi.

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Konya’da kar esareti sürüyor
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