Konya’da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Konya Yalıhüyük İlçesi Gölcük Yaylası'nda yaşayan Seyfi Ak, Müşerref ve Havva Hasırcı ile Kadriye Boran, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde yaylada mahsur kaldı.
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden kurtarma çalışmaları için destek istedi.
Harekete geçen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karda yaklaşık 8 kilometrelik yayla yolunu rotatif kar püskürtme aracıyla açmak için yoğun çaba harcadı.
Yaylaya ulaşan ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtardı.