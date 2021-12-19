Konya’da kar yağışı etkili oluyor

Kent merkezi ve ilçelerde gece başlayan kar yağışı hızını arttırarak devam ediyor. Yer yer 30 santimetreyi bulan bölgelerde ulaşımda olumsuz etkileniyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesine bağlayan Seydişehir-Antalya karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde de sürücüler zor anlar yaşıyor.

Belediye ekipleri sürekli olarak karayolu üzerinde çalışmalar yapsa da karın şiddeti nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor. Trafik ekipleri Seydişehir-Antalya yolu kavşağında zincirsiz araç geçişine izin vermiyor. Kamyon ve çekicilerin de Antalya istikametine gitmesine izin verilmeyip, beklenmesi sağlanıyor.

Yine aynı şekilde kamyon ve çekicilerin Beyşehir yolunda da zor anlar yaşadıkları öğrenildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Tolga YANIK – Burak SAYLAM / SABAH