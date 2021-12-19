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Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:12 Son Güncelleme: 19.12.2021 09:45

Konya’da kar yağışı etkili oluyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da kar yağışı etkili oluyor

Konya’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesine bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel’e kamyon ve çekicilerin gitmesine izin verilmiyor.

Kent merkezi ve ilçelerde gece başlayan kar yağışı hızını arttırarak devam ediyor. Yer yer 30 santimetreyi bulan bölgelerde ulaşımda olumsuz etkileniyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesine bağlayan Seydişehir-Antalya karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde de sürücüler zor anlar yaşıyor.

Belediye ekipleri sürekli olarak karayolu üzerinde çalışmalar yapsa da karın şiddeti nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor. Trafik ekipleri Seydişehir-Antalya yolu kavşağında zincirsiz araç geçişine izin vermiyor. Kamyon ve çekicilerin de Antalya istikametine gitmesine izin verilmeyip, beklenmesi sağlanıyor.

Yine aynı şekilde kamyon ve çekicilerin Beyşehir yolunda da zor anlar yaşadıkları öğrenildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Tolga YANIK – Burak SAYLAM / SABAH

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Konya’da kar yağışı etkili oluyor
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