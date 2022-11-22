Konya’da karısını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Rufai Ünver ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızı B.Ü, olay tarihinde dedesinin küfür etmesi üzerine babasının belindeki tabancayı çıkarıp ateş ettiğini anlattı. Babasının annesini öldürme amacı taşımadığını savunan B.Ü, "Annemin dedemin önüne doğru atladığını gördüm. Babamın kolundan tutarak yapmamasını söyledim. Babam durdu ve dedemin yanına gitti, 'Beğendin mi yaptığını' dedi. Yengeme ambulansı aramasını söyledi. Biz de tekrar arabaya binerek eve gittik." ifadelerini kullandı.

Müşteki vekili ise tanığın ifadelerinde çelişki olduğunu ve ezbere konuştuğunu savundu. Maktul Nuriye Ünver'in olayda yaralanan babası Abdullah A. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İddia makamının duruşmada açıkladığı mütalaasında, şunlara yer verildi:

"Olay günü maktul ve sanığın telefonda tartıştıkları, maktulün babasının evine gittiğini, bunun üzerine sanığın da maktulün babasının evine geldiği, üzerinde taşıdığı tabancayla maktule ve müştekilere ateş ettiği, kurşunların isabet etmesiyle Nuriye'nin öldüğü, müştekiler Abdullah ve Nebahat'in hayati tehlike geçirecek, Hüsniye'nin ise basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandıkları, sanığın maktule karşı 'yakın akrabayı kasten öldürme' ve müştekilere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarını işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır." Sanığın, "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, eşinin akrabalarını "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Karabağ Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de eşi Ahmet Rufai Ünver (33) ile tartışan Nuriye Ünver babasının evine gitmişti. Ahmet Rufai Ünver, tabancayla eşi Nuriye Ünver, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Raziye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) yaralamış, Nuriye Ünver tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.