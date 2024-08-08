Haberler Yaşam Haberleri Konya'da kız isteme kavgası: Sokak ortasında kuzenlerinin bacaklarına sıktı!
Giriş Tarihi: 8.8.2024 14:25 Son Güncelleme: 8.8.2024 15:09

Konya'da kız isteme kavgası: Sokak ortasında kuzenlerinin bacaklarına sıktı!

Konya’da Orhan Kaya (52), kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan amca kızları Esengül Kayacı (49) ve Narin Gül Kaya (62) ile tartıştı. Ardından amca kızlarına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Kaya'nın savunması şaşkınlık yarattı: Aile içi mesele!

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Konya’da kız isteme kavgası: Sokak ortasında kuzenlerinin bacaklarına sıktı!

Olay, saat 11.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak üzerinde meydana geldi. İlhan Kaya, kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalarının evinin önüne gece saatlerinde gelip silahla havaya doğru ateş etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI

Baba Orhan Kaya'da silahını alıp amca kızlarının oturduğu sitenin önüne geldi. Kaya, yolda karşılaştığı Esengül Kayacı ve Narin Gül Kaya'yı bacaklarında vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.

"NEDEN VURDUNUZ?" SORUSUNA ŞOK CEVAP

Orhan Kaya ise kısa süre sonra suç aleti tabanca ile birlikte Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kaya, gazetecilerin "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Aile içi mesele"yanıtını verdi.

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Konya'da kız isteme kavgası: Sokak ortasında kuzenlerinin bacaklarına sıktı!
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