Konya’da kız isteme kavgası: Sokak ortasında kuzenlerinin bacaklarına sıktı!

BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI

Baba Orhan Kaya'da silahını alıp amca kızlarının oturduğu sitenin önüne geldi. Kaya, yolda karşılaştığı Esengül Kayacı ve Narin Gül Kaya'yı bacaklarında vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.