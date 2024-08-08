Konya’da kız isteme kavgası: Sokak ortasında kuzenlerinin bacaklarına sıktı!

Olay, saat 11.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak üzerinde meydana geldi. İlhan Kaya, kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalarının evinin önüne gece saatlerinde gelip silahla havaya doğru ateş etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI
Baba Orhan Kaya'da silahını alıp amca kızlarının oturduğu sitenin önüne geldi. Kaya, yolda karşılaştığı Esengül Kayacı ve Narin Gül Kaya'yı bacaklarında vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.