Konya’da ‘kökünü kurutma’ operasyonu: 21 gözaltı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 120 gram metamfetamin, 350 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, eroin, 8 kök hint keneviri, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.