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Giriş Tarihi: 8.12.2022 18:15

Konya’da korkunç kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
Konya’da korkunç kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 42 CFL 62 plakalı otomobil ile M.Ö.'nün kullandığı 42 M 8232 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucu kontrolden çıkan minibüs park levhasına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya’da korkunç kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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