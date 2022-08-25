Konya’da korkunç manzara: Aracı kaldırıp Zeynep’i kurtardılar!

Ambulans beklenirken, Zeynep'in güneşten korunması için üzerinde karton ve örtü açıldı. Sağlık görevlilerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Ahmed'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Betül K.'nin ise uzun süre kazanın etkisinde kaldığı gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.