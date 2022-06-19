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Giriş Tarihi: 19.6.2022 16:06

Konya'da korkunç olay! 15 yaşında katil oldu...

DHA
Konya’da korkunç olay! 15 yaşında katil oldu...

Konya'da kan donduran bir olay meydana geldi. Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada M.Y. (15), Mustafa Kaya'yı (19) bıçaklayarak öldürdü. M.Y.'nin, poliste 'kasten yaralama' suçundan 2 kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi, Yazır Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Mustafa Kaya ve M.Y. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., Kaya'ya bıçakla saldırıp, göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Kaya, ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçan M.Y. ve olay sırasında yanında olan arkadaşı Y.G. gözaltına alındı. M.Y'nin ilk ifadesinde Kaya ile kız meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve çıkan kavgada bıçaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

M.Y. ve arkadaşı Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Konya'da korkunç olay! 15 yaşında katil oldu...
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