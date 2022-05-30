Konya’da korkunç olay! 8 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ramazan Işık'ın kayıp dosyasında çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce boşandığı eşi ve bağlantılı olduğu 10'a yakın kişinin bilgisine başvurdu.