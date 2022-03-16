Konya’da korkunç olay: Kız arkadaşını kurtarmaya giden genç öldü

KIZ ARKADAŞINI KURTARMAYA GİTMİŞ

Cinayetle ilgili detaylara SABAH ulaştı. Gülizar S. (26) olay günü akşam daha önce eğlence mekanından tanıştığı Bekir T. ve Uygar P. ile buluşup Aksaray'dan Konya'ya geldi. Gülizar S. arkadaşlarında tabanca olduğunu görmesi üzerine kendisine zarar verebileceklerini düşünüp, Cihanbeyli ilçesinde nikahsız olarak birlikte yaşadığı İsmail Adıgüzel'e mesaj attı. Adıgüzel'de kendisine konum atmasını ve Bekir T. ile Uygar P.'yi Cihanbeyli istikametine doğru getirmesini istedi. Adıgüzel yanına aldığı arkadaşları Ali Akbaba ve Behram A.ile birlikte ilçeye yakın bir noktada aracı ellerinde silahlarla durdurup, kız arkadaşını kurtardı.

'ELİNDEKİ SİLAHI ALMAK İSTERKEN VURULMUŞ'

İki grup daha sonra kendi araçlarıyla gölet kenarına gitti. Ali Akbaba, İsmail Adıgüzel'e kız arkadaşı Gülizar'ın, Bekir T. ve Uygar P. ile zorla değil kendi isteği ile gelmiş olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı. Bu sırada İsmail Adıgüzel, araçtaki tüfeği alıp, aşağıya indi. Adıgüzel, elindeki tüfeği Bekir ve Uygar'a doğrulttu. Bu sıra yanında bulunan arkadaşı Ali Akbaba ise iddiaya göre ateş etmemesi için Adıgüzel'e müdahale etmek istedi. Tüfeğin ateş alması sonucu İsmail Adıgüzel başından vuruldu. Adıgüzel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye kaldırılan şüphelilerden Ali Akbaba tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.