Konya’da korkunç olay: Kızının düğününü yapacaktı

Olay dün sabah 10.30 sıralarında ilçeye bağlı İçeri Çumra Mahallesinde meydana geldi. Bayram Süner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'eşimi evde bulamadım' diyerek kayıp müracaatında bulundu. Bir süre çevredekilere eşinin kayıp olduğunu, gören olup-olmadığını soran Süner kısa süre sonra tekrar acil çağrı merkezini arayıp, 'Eşimi bahçede bulunan deponun üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldum, başından da kan geliyor' diyerek bir ihbarda daha bulundu. Bunun üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir suç aletine rastlanılmadığı belirtildi.

HAFTAYA KIZININ DÜĞÜNÜ OLACAKTI



Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede bir süredir karı-koca arasında geçimsizlik olduğunu tespit etti. Ekipler, hareketlerinden de şüphelendikleri Bayram Süner'i cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Süner'in hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilirken, Fadim Süner otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesinde toprağa verildi. Fadim Süner'in önümüzdeki hafta kızının düğününü yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Bayram Süner ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek...