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Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:12

Konya'da korkunç olay! Tartıştığı mesai arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü

Konya'nın Selçuk ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Tamer Esenkaya (30), ağabeyine küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı Abdullah Ersen'i (29) tabanca ile vurarak öldürdü. İşte detaylar...

DHA
Konya’da korkunç olay! Tartıştığı mesai arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü

Selçuklu ilçesindeki olay, dün saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Mobilya mağazasında çalışan Tamer Esenkaya ile mesai arkadaşı Abdullah Ersen, servis olarak kullanılan 35 RN 516 plakalı kamyonete binip, yola çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Tamer Esenkaya, iddiaya göre ağabeyi Egemen Esenkaya'ya telefonda küfür eden Abdullah Ersen ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Esenkaya, tabanca ile Ersen'e 4 el ateş açtı. Ersen kanlar içinde kalırken, Esenkaya araçtan inip, kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ersen, hayatını kaybetti. 'Hırsızlık', 'yaralama' gibi suçlardan 18 kaydı bulunan Esenkaya ise kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Esenkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya'da korkunç olay! Tartıştığı mesai arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü
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