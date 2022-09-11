Konya’da korkunç olay! Tartıştığı mesai arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Tamer Esenkaya, iddiaya göre ağabeyi Egemen Esenkaya'ya telefonda küfür eden Abdullah Ersen ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Esenkaya, tabanca ile Ersen'e 4 el ateş açtı. Ersen kanlar içinde kalırken, Esenkaya araçtan inip, kaçtı.