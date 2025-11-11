Konya’da korkutan kaza: Sollamak isterken kamyonun önünde kaldı! ’Ben ne yacağım’

Korkutan kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli sürücünün kullandığı otomobil, önünde seyreden otomobili sollamak istedi. Sinyalini yakarak önündeki otomobil ile solundan gelen A.Ö. yönetimindeki kamyonun arasına giren A.Y. idaresindeki otomobil bir anda kamyonun önünde kaldı.
'BEN NE YAPACAĞIM'
Kamyonun sağ ön tarafı otomobilin sol arka kısmına çarparken, önce sola sonra sağa doğru savrulan otomobil, yanındaki sollamak istediği otomobile ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin ön kısmında hasar oluşurken, sürücü A.Y. kazanın şokunu atlatamadı. Telefonuyla konuşmaya başlayan sürücü, "Baba çarptı, ben ne yapacağım" diye konuşurken, bir süre sonra gözyaşı dökmeye başladı.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Kazanın şokunu atlatamayarak sinirlerine hakim olamayan A.Ö. için ambulans istendi. Sağlık görevlileri sürücü A.Ö.'yü ambulansa alarak sakinleştirmeye çalıştı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme yaparken, cep telefonundan kaza anıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine de bakıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.