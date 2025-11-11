Konya’da korkutan kaza: Sollamak isterken kamyonun önünde kaldı! ’Ben ne yacağım’

'BEN NE YAPACAĞIM'

Kamyonun sağ ön tarafı otomobilin sol arka kısmına çarparken, önce sola sonra sağa doğru savrulan otomobil, yanındaki sollamak istediği otomobile ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin ön kısmında hasar oluşurken, sürücü A.Y. kazanın şokunu atlatamadı. Telefonuyla konuşmaya başlayan sürücü, "Baba çarptı, ben ne yapacağım" diye konuşurken, bir süre sonra gözyaşı dökmeye başladı.