Konya’da kum fırtınası yeniden etkili oldu: 5 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

Konya'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara ve Konya-Aksaray karayolları trafiğe kapatıldı. Önlem alınmasına karşın Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, Konya - Aksaray Karayolunda kum fırtınası nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, Ankara ve Aksaray karayolu üzerinde kum fırtınasına dönüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, fırtına nedeniyle yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesi nedeniyle her iki yolu da gidiş-geliş olmak üzere araç trafiğine kapattı.

Otogardan Ankara ve Aksaray istikametine gidecek otobüslerinde bir süre daha beklenmesi istendi. Geçtiğimiz hafta yine bu yollarda meydana gelen kum fırtınaları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişide yaralanmıştı.

Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, Konya - Aksaray Karayolunda kum fırtınası nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.