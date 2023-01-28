Konya’da "Kur-an’ı Müdafaa Yürüyüşü"

Genci yaşlısı, kadını çocuğu binlerce kişi Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya geldi. Vatandaşlar ellerinde 'Kafirler için yaşasın cehennem', 'Kutsalımıza dokunma', 'Kuran'ın sahibi Allah'tır' pankartlarıyla Kuran'ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Daha sonra kol kola giren kalabalık, dayanışma ve birlik içerisinde sloganlar atarak meydana kadar yürüdü.

Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan yaptığı açıklamada, "Batının insanlık adına iki yüzlü tutumunu mükerreren müşahede ediyoruz. Yeryüzünde hiçbir dine, hiçbir kültüre, hiçbir medeniyete bu kadar alçakça saldırıldığı vaki değildir. Modern dünyanın liberal özgürlük sınırları taşa kuşa ineğe böceğe tapanları kapsarken dünyanın üçte birine yakın Müslüman nüfusa gözleri önünde kitapları yakılmak düşüyor. Dünyanın en ücra yerinde ağaç köküne tapanları dünya mirasına sığdıran modern dünya, asırlardır dünyanın ana karasında adaletle hükmetmiş kitabın 1400 yıllık hatırasını kökünden koparmak istiyor. Yeryüzünde bize aşikâr olan en büyük gerçek şu ki; Müslümanlar terbiye edilmek isteniyor. Israrla her yıl bu dinin Kabe'sine Peygamber'ine yahut Mushaf'ına saldırarak kem niyetlerini ortaya koyuyorlar. Hiçbir ahlaksızlıkta bu kadar ısrarcı olmadılar. Canımızın ne kadar yandığını test ediyorlar. Sınırlarımızı zorluyorlar. Her geçen yıl cüretlerini artırarak bu cürümleri icra ediyorlar. Ey Kitabın sahibi zalimlere karşı içimizde ki öfkenin körelmesine müsaade etme. Bize intikamımızı unutturma" dedi.